Sharon será submetido a um cateterismo na próxima quinta-feira O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, será submetido a um cateterismo na próxima quinta-feira, segundo informou hoje o Hospital Universitário Hadassah Ein Karem de Jerusalém. A intervenção, que manterá Sharon internado por 24 horas, tem o objetivo de tratar de uma lesão de insuficiência cardíaca. O primeiro-ministro israelense foi internado de urgência, em 18 de dezembro, no mesmo hospital devido a um leve derrame cerebral, que sofreu aparentemente em conseqüência de uma lesão cardíaca. Os médicos acham que foi em uma perfuração do coração de poucos milímetros onde se formou o coágulo, que depois chegou ao cérebro e tapou brevemente uma das veias, até desintegrar-se de forma natural. O médico Haim Lotem, cardiologista chefe do Hospital Hadassah e que tratou Sharon no dia 18, disse que o buraco tem dimensões de entre um e dois milímetros e é uma lesão que afeta entre 15 e 25% da população.