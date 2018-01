Sharon será transferido para um hospital de Tel Aviv O ex-primeiro-ministro israelense Ariel Sharon, em estado de coma desde que sofreu uma apoplexia em janeiro, será transferido para uma nova clínica na próxima semana. A informação foi expedida em nota pelo centro médico de Tel-Aviv em que ele passará a ser atendido. A nota indica que Sharon será trasladado do Hospital Hadassah ao Centro Médico Sheba do Hospital Tel Hashomer, nas redondezas de Tel-Aviv. Por várias semanas, especialistas do Tel Hashomer se reuniram com os médicos de Sharon para discutirem o traslado do ex-premier, que está com 78 anos. Sharon foi internado depois de ter sofrido um forte derrame em 4 de janeiro. Desde então, o líder israelense foi operado várias vezes, mas não recuperou a consciência.