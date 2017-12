Sharon sofre de pneumonia, segundo hospital O ex-primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, em coma desde janeiro, está com pneumonia, informou o hospital em que ele está internado nesta terça-feira. O comunicado do hospital afirma que "se trata de uma pneumonia que é tratada de forma intensa com antibióticos. Não há mudanças no funcionamento do cérebro nem dano significativo às funções vitais", diz o comunicado sem maiores detalhes. Sharon sofreu derrames em dezembro e janeiro, além de apresentar um quadro de insuficiência renal. O ex-primeiro-ministro é um dos políticos mais populares de Israel.