Sharon sofre nova cirurgia para conter hemorragia e pressão O diretor-chefe do hospital Hadassah Ein Karem, Shlomo Mor-Yosef, disse que o primeiro-ministro Ariel Sharon, sofreu uma nova cirurgia, nesta sexta-feira, para conter uma nova hemorragia cerebral. Sharon foi submetido hoje a uma tomografia computadorizada que indicou aumento da pressão intracraniana. A cirurgia tem o objetivo de reduzir o sangramento e a pressão. Segundo Mor-Yosef, esse tipo de intercorrência é normal em pacientes que sofrem cirurgia cerebral. "Quando a operação terminar daremos mais informações", afirmou. O primeiro-ministro interino, Ehud Olmert, suspendeu todas as reuniões de hoje e foi ao hospital, assim como outros altos membros do governo.