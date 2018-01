Sharon suspende ação militar em Gaza O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, cancelou hoje a ofensiva militar que o Exército de Israel preparava contra a Faixa de Gaza e dispensou os reservistas que haviam sido convocados para a operação militar. O ataque tinha como objetivo capturar e punir extremistas do movimento extremista Hamas, espalhados por povoados e campos de refugiados do território palestino, ao qual se atribui o atentado suicida de terça-feira contra um salão de bilhar de Rishon Letzion, perto de Tel-Aviv, que deixou o saldo de 16 mortos, incluindo o homem-bomba. Dois fatores pesaram para a suspensão da ação em Gaza. Segundo analistas israelenses especializados em temas militares, vários generais de Sharon se opuseram à ofensiva, argumentando que ela poderia causar um número muito grande de baixas entre as forças israelenses. Ao mesmo tempo, as repercussões diplomáticas de um ataque à Faixa de Gaza poderiam causar prejuízos aos esforços do governo israelense de mostrar-se aberto a negociações de paz com os palestinos. Os EUA vinham pressionando Israel a abster-se da ofensiva, apesar das declarações públicas de membros da administração de George W. Bush, de que Washington reconhecia "o direito dos israelenses de defenderem-se de atos terroristas". Mas a Casa Branca também pediu moderação a Sharon, pedindo a ele que agisse "tendo em vista a necessidade da retomada de negociações políticas" para a crise no Oriente Médio. Nas entrelinhas da recomendação americana, analistas israelenses leram uma mensagem a Israel para evitar que uma ofensiva militar causasse danos políticos ao chefe dos serviços secretos palestinos na Faixa de Gaza, Mohammed Dahlan, considerado pelos EUA um líder palestino moderado e a melhor opção para suceder o presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat. Dahlan, de 42 anos, fala hebraico fluentemente e dirige as conversações sobre segurança com Israel, mediadas pelos americanos. "Estamos prontos para dar qualquer oportunidade ao processo de paz", declarou, em entrevista à rede de TV CNN, o ministro da Defesa israelense, Binyamin Ben-Eliezer. "Mas devemos deixar claro que Israel não vacilará em responder a novos atos de violência contra seu povo e o que vamos fazer, o tamanho de nossa operação, será determinado pelo que fizer a outra parte." Os habitantes da Faixa de Gaza, um dos locais mais densamente povoados do mundo, receberam a decisão de Israel de cancelar o ataque com um misto de alívio e desconfiança. "A guerra é a guerra, e esperamos que ela não comece", declarou um funcionário de uma loja de roupas de Gaza, Akram Abu Hashish. "Certamente, com a ofensiva, teríamos centenas de mortos e feridos e milhares de pessoas sem abrigo", disse o comerciante. "Temos razões para não confiar em Israel", disse, por seu lado, o ativista Mohammed Faradsh. "Um ataque pode ocorrer em questão de dias."