Sharon vai se reunir com Bush O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, será recebido pelo presidente dos EUA, George W. Bush, em 20 de maio próximo em Washington, informou a rádio estatal israelense. Segundo a emissora, na agenda de conversações haverá questões relativas à situação no Oriente Médio. Sharon partirá para os EUA em 18 de maio, e é possível que após sua visita a Washington faça uma breve parada em Nova York. A rádio de Israel acrescentou que o chanceler israelense, Silvan Shalom, viajará a Londres para reunir-se com seu colega britânico, Jack Straw, e com o premier Tony Blair.