Sharon vai submeter plano de retirada a plebiscito do Likud O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, cedeu à pressão dos setores mais conservadores de seu governo e disse nesta terça-feira que pedirá a seu partido, o Likud, que aprove seu plano de retirada da Faixa de Gaza. O anúncio, feito durante uma convenção do partido, é uma ação arriscada do primeiro-ministro, que investiu muito do seu capital político junto aos israelenses e à Casa Branca em seu chamado "plano de desengajamento". Uma eventual rejeição do partido o deixaria politicamente vulnerável em um momento no qual ele é investigado por suspeitas de corrupção. Em contrapartida, a aceitação do plano seria um golpe fatal contra os ultraconservadores do Likud que se opõem a concessões territoriais e vêm atacando o premier. Sharon prometeu agir de acordo com o resultado dessa votação. Segundo a imprensa israelense, recentes pesquisas de opinião fazem Sharon confiar na aprovação de sua proposta pela maioria dos cerca de 200.000 filiados do Likud. O primeiro-ministro israelense propõe retirar-se unilateramente de quase toda a Faixa de Gaza e desmantelar alguns assentamentos judaicos na Cisjordânia se os esforços de paz com os palestinos continuarem congelados. Como resultado, Israel imporia - também unilateralmente - uma fronteira física com os territórios palestinos. Segundo Sharon, a proposta tem como objetivo melhorar a segurança dos israelenses. "Como não existe um parceiro no lado palestino", alega Sharon, "devemos tomar decisões difíceis num futuro próximo. Eu submeterei essas coisas a um teste democrático. Um referendo deixará comprometidos todos os líderes do Likud, e eu me incluo entre eles".