Sharon vence eleição simulada no Colégio Hebraico O candidato direitista Ariel Sharon teve uma de seus melhores resultados no Colégio Hebraico Brasileiro Renascença, onde nem ele nem Ehud Barak fizeram campanha, embora a eleição tenha sido tema das salas de aula. Numa votação simulada realizada com 360 alunos de seis classes do primeiro e segundo graus, Sharon obteve 63,05% dos votos, e Barak, apenas 33 33%. Houve 3,61% de votos nulos. O Renascença tem duas unidades em São Paulo, uma no bairro de Higienópolis e outra no Bom Retiro - ambos na região central -, e é o maior colégio da comunidade judaica na América Latina, com um total de 1.300 alunos. Muitos deles têm família em Israel, conhecem o país por meio de programas de intercâmbio ou pretendem fazer cursos e até morar lá por algum tempo.