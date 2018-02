Shell e Samsung integram experiência de alívio cambial na China

O experimento, que não foi anunciado publicamente pelo governo, dá às companhias liberdade de movimentar para além fronteiras até 30 por cento de seu capital investido na China, disseram executivos de bancos diretamente envolvidos com o tema.

A ação é uma resposta à crescente demanda de empresas internacionais que operam na China por liberdade para usar os elevados estoques de yuan para impulsionar a eficiência de sua gestão de capital, aos mesmo tempo em que mantém afastada a especulação financeira.

Seis das empresas envolvidas são estrangeiras, disseram oito executivos de bancos com conhecimento do assunto. São elas a Shell, Samsung, Intel, Alcatel-Lucent, Schneider Electric e Catterpillar. As sete empresas restantes são estatais chinesas.

A autoridade reguladora se negou a comentar.