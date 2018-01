Sherpa escala o Everest em tempo recorde de 12h45 Um sherpa escalou o Monte Everest em 12 horas e 45 minutos, tempo recorde de escalada na montanha mais alta do mundo, anunciaram autoridades do turismo do Nepal. Pemba Dorjie, um guia sherpa nepalês de 25 anos, alcançou o cume de 8.850 metros às 5h45 de hoje (horário local). Ele havia deixado o acampamento base, localizado a 5.300 metros, às 17 horas de quinta-feira. Dorje, parte da Expedição Dream Everest 2003, liderada pelo belga Robert Huygn, quebrou o recorde que pertencia a outra sherpa, Babu Chhiri, que levou, em maio de 2000, 16 horas e 56 minutos para chegar ao topo do mundo. Chhiri morreu na montanha em 2001, ao cair numa fenda enquanto tentava tirar uma fotografia. O Ministério do Turismo divulgou que 43 alpinistas chegaram ao acampamento na quinta-feira, todos participando das comemorações dos 50 anos da primeira conquista do Everest - em 29 de maio de 1953 por Edmund Hillary, um apicultor neozelandês apaixonado por montanhas, e Tenzing Norgay, um sherpa de origem indiana. Desde então, mais de 1.200 pessoas repetiram a façanha, e pelo menos 175 morreram na tentativa.