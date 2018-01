Shevardnadze diz que protestos podem provocar guerra O presidente da Geórgia, Eduard Shevardnadze, advertiu hoje que as contínuas manifestações de protesto na capital, Tbilisi, poderiam levar a uma guerra civil e exortou os cidadãos a não participar das concentrações políticas. Mas, apesar de seus apelos, cerca de 20 mil pessoas marcharam hoje até o fortemente guardado escritório de Shevardnadze para exigir sua renúncia. A manifestação terminou pacificamente. A oposição, que acusa Shevardnadze de ter fraudado as eleições parlamentares do dia 2, quer a imediata divulgação do resultado eleitoral.