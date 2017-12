Shimon Peres chega ao Egito O ministro israelense das Relações Exteriores, Shimon Peres, chegou este domingo ao Cairo, onde se reunirá com o presidente egípcio, Hosni Mubarak, para tratar da iniciativa do Egito em conjunto com a Jordânia. Esta será a primeira tomada de contato entre os dois países desde a chegada ao poder do chefe do Partido Likud e Israel, Ariel Sharon, há quase dois meses. Peres deverá informar Mubarak a respeito das emendas que seu país deseja realizar ao plano jordano-egípcio, destinado a pôr fim à violência no Oriente Médio e retomar as negociações de paz entre israelenses e palestinos. Depois do Cairo, Peres irá a Aqaba, no sul da Jordânia, para manter conversações com os responsáveis jordanianos sobre o plano.