Shimon Peres diz que Bush tomou "decisão valente" O chanceler israelense, Shimon Peres, classificou hoje como uma "decisão valente do presidente George W. Bush" os ataques iniciados contra os campos de treinamento da organização terrorista de Osama bin Laden. "Israel não duvida que os Estados Unidos vencerão, tanto pela superioridade tecnológica, como pela superioridade moral", afirmou Peres em sua primeira manifestação depois de ter sido informado sobre as operações anglo-americanas no Afeganistão. Peres revelou a jornalistas que o presidente Bush informou o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, uma hora antes dos ataques. Segundo o chanceler, Israel oferecerá sua "própria contribuição à campanha militar, porque não somos neutros" neste conflito. Peres afirmou também que o Estado judeu "não está exposto a perigos imediatos" pelo menos na primeira etapa da ofensiva contra o Afeganistão.