Shimon Peres reúne-se com ministro palestino O ministro israelense das Relações Exteriores, Shimon Peres, reuniu-se com o ministro palestino das Finanças, Salam Fayed, no primeiro contato pessoal de alto nível em meses, informaram autoridades dos dois lados. Yoram Dori, um porta-voz de Peres, disse que a reunião durou cerca de uma hora e meia, período durante o qual foram tratados temas econômicos. Funcionários palestinos contaram - sob condição de anonimato - que o encontro ocorreu em um hotel em Jerusalém Ocidental, na região judaica da cidade. Fayed comentou que a reunião foi preliminar e disse esperar "novos e mais amplos encontros entre nós no futuro". A reunião ocorreu em um dos mais longos períodos de tempo sem que houvesse uma vítima israelense desde 28 de setembro de 2000, quando teve início a atual onda de violência entre palestinos e israelenses. Apesar disso, Israel continua efetuando prisões de supostos militantes suicidas e mantém o controle sobre sete das oito principais cidades autônomas palestinas da Cisjordânia, impondo toques de recolher e saindo à caça de supostos extremistas. Nesta segunda-feira, durante a interrupção de um toque de recolher na cidade cisjordaniana de Qalqiliya, milhares de palestinos saíram às ruas para participar dos funerais de Shukri Daoud, um menino de nove anos que morreu em decorrência de graves ferimentos na cabeça em 27 de junho, quando soldados israelenses abriram fogo contra palestinos que estariam violando um toque de recolher. O corpo de Daoud, com sua cabeça ainda envolta em ataduras, foi transportado em uma maca pelas ruas de Qalailiya em meio a gritos de "Allahu Akbar!", ou "Deus é grande!". Israel admitiu que suas forças agiram "de forma imprópria" ao abrirem fogo contra Daoud e outras duas crianças que ficaram feridas naquele dia. O assédio israelense acentuou a frustração palestina pela tomada militar de seus principais centros populacionais. Israel alega que tal medida é "necessária para evitar atentados". O Exército israelense iniciou sua mais recente ocupação das cidades palestinas da Cisjordânia depois de 31 civis israelenses terem morrido em atentados entre os dias 18 e 20 de junho. Desde então, mais de 30 palestinos foram assassinados, inclusive crianças, enquanto nenhum israelense morreu. As conversações de alto nível teriam o intuito de amenizar a frustração e as dificuldades enfrentadas pelos cerca de 700.000 palestinos que vivem nas áreas da Cisjordânia sob ocupação militar israelense, informou hoje uma fonte do governo de Israel. De acordo com o porta-voz, o encontro entre Peres e Fayed foi o primeiro de uma série. "Haverá novos encontros", garantiu. Ele disse à Associated Press que Peres se reunirá com outros importantes líderes palestinos. Mais tarde, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, voltou a pressionar para que haja mudanças na Autoridade Palestina. Segundo ele, é preciso haver uma nova liderança e todos os chefes de segurança da entidade devem ser substituídos. "Eles estão envolvidos com o terror. Por isso, devem ser destituídos", disse ele a ativistas norte-americanos pela causa judaica em Jerusalém. Durante os 21 meses de violência entre israelenses e palestinos, negociações de alto nível entre os dois lados foram raras. Peres, representante do pacifista Partido Trabalhista na ampla coalizão de governo de Sharon, pressionava pelos contatos, apesar dos choques. Mas Sharon, líder dos falcões do Likud, insiste que não devem ocorrer negociações até que os atentados palestinos parem. Porém, depois de o líder palestino Yasser Arafat ter reformulado seu gabinete, há cerca de um mês, Peres pressionou e obteve permissão para conversar com alguns dos cinco novos ministros indicados por Arafat, inclusive Fayed e o ministro de Interior, Abdel Razak Yehiyeh. Sharon insiste em limitar as negociações a questões econômicas e humanitárias e não quer que assuntos políticos entrem em pauta. O porta-voz Dori disse que as conversas de hoje ficaram limitadas a aspectos econômicos do conflito, mas não forneceu nenhum detalhe. O secretário do gabinete palestino, Ahmed Abdel Rahman, disse que a reunião nada significava e não representa nada além de uma nova tentativa de Israel para mudar a Autoridade Palestina, pois apenas ministros recém-indicados foram incluídos. Os palestinos revelaram que ministros dos dois governos reuniram-se pela última vez em março, pouco antes de uma série de atentados palestinos terem levado Israel a invadir a Cisjordânia e a ocupar o território autônomo palestino durante mais de um mês. O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou "desconhecer" quando ministros palestinos e israelenses encontraram-se pessoalmente pela última vez. A Autoridade Palestina exige que Israel retire-se das cidades cisjordanianas. As autoridades israelenses, por sua vez, dizem que a ocupação militar não tem prazo para terminar. Uma fonte comentou que o Exército israelense poderia continuar nas áreas palestinas por mais de um ano, até que Israel encerre a construção de um muro, cujo objetivo é conter a eventual ação de extremistas. Questionado sobre a duração do cerco militar, o porta-voz de Sharon, Raanan Gissin, disse apenas que os serviços de segurança israelenses determinaram que a ocupação das áreas palestinas autônomas é necessária para conter os ataques.