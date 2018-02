Shimon Peres reúne-se com representantes do "Quarteto" O ministro israelense das Relações Exteriores, Shimon Peres, vai se reunir hoje com os representantes do ?Quarteto?, formado pelos Estados Unidos, Rússia, União Européia e as Nações Unidas, para discutir uma maneira de amenizar a situação do povo palestino nas cidades da Cisjordânia sob controle de Israel. O encontro em Tel-Aviv acontece depois de Israel receber uma mensagem de Washington dizendo que as promessas israelense não são suficientes e que as medidas precisam ser implantadas rapidamente, informou a Rádio Israel. A principal medida será a transferência de aproximadamente US$ 15 milhões para a Autoridade Nacional Palestina (ANP) ainda neste fim de semana. No total, Israel terá que pagar US$ 44 milhões, referentes aos impostos devidos aos palestinos. Israel acusa a ANP de usar os fundos de ajuda internacional para financiar a resistência armada e apoiar o terrorismo contra eles. O governo de Israel quer garantias de que o dinheiro não será entregue às organizações extremistas. Mas sob pressão americana, Israel vai liberar o dinheiro e terá que abrir mão de algumas condições exigidas anteriormente. Na madrugada desta quinta-feira, um rabino foi morto depois de ser atingido por tiros de extremistas palestinos próximo do assentamento judeu de Alei Zahav, no leste de Kalkiliya, na Cisjordânia. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO