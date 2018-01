Shinzo Abe deve ser novo primeiro-ministro do Japão O candidato nacionalista Shinzo Abe obteve nesta quarta-feira uma vitória esmagadora na disputa pela presidência do Partido Liberal Democrático (LDP), governista, o que deve levar à sua eleição para primeiro-ministro na próxima terça-feira, em substituição a Junichiro Koizumi. Abe conquistou 464 dos 702 votos contabilizados (66%). Defensor de uma política linha-dura em relação à Coréia do Norte e de uma atuação militar e diplomática mais incisiva por parte do Japão, Abe foi eleito para um mandato de três anos à frente do LDP. Aos 51 anos, Abe será o mais jovem primeiro-ministro japonês do pós-guerra e o primeiro nascido depois da Segunda Guerra Mundial.