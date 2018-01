Shiseido promete cosméticos para perda de peso A Shiseido Co., gigante japonesa de fragrâncias, cosméticos e produtos para o cuidado da pele, pretende lançar nos próximos meses alguns produtos que, segundo a publicidade, podem fazer com que os usuários percam peso, mesmo sem exercícios. Os produtos serão fabricados com base em uma nova teoria, que afirma que certos aromas podem ajudar as pessoas a eliminar gordura ao dar início à liberação da chamada proteína desparelhada (UCP), que queima a gordura neutra. A Shiseido afirmou que os aromas de determinados cítricos, pimenta e erva-doce, entre outros, podem estimular o sistema nervoso a produzir noradrenalina. A adição de cafeína produz UCP, segundo a empresa. A companhia afirma ter realizado testes em que utilizou determinados aromas que permitiram aos participantes perder uma média de 1,5 cm de cintura e até 1 kg de peso. A Shiseido não forneceu detalhes sobre os tipos de produtos que pretende levar ao mercado, mas disse que uma possibilidade seria uma loção para o corpo. Em tese, os usuários poderiam modelar o corpo apenas utilizando a loção. Mesmo ao longo das desfavoráveis condições do mercado japonês, produtos que levam em consideração os cuidados com a saúde obtiveram expressivo crescimento nas vendas. A Kao Corp., por exemplo, espera registrar um aumento nas vendas de seus produtos voltados para a manutenção da saúde, liderados pelo "Healthy Econa Cooking Oil", um óleo utilizado na preparação de alimentos. O produto, que ajuda a prevenir o desenvolvimento de depósitos de gordura, tem sido um sucesso desde o seu lançamento, em 1999. As vendas do óleo deverão atingir cerca de 15 bilhões de ienes (US$ 114 milhões) ao final do ano fiscal que termina em março, ante os 10,4 bilhões de ienes registrados no ano anterior.