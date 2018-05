Shopping converte-se em sinal de que alguma abertura é possível Cimento e aço tirados dos escombros da guerra de 2008 e reciclados formam os alicerces do novo e colorido Gaza Shopping Mall. Inaugurado em julho, com oito lojas no primeiro andar, supermercado, restaurante e sorveteria no térreo, o "complexo" de compras - iluminado por geradores - é uma espécie de oásis no cenário desértico de Gaza.