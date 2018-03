Shoppings e escolas devem reabrir brevemente Shopping centers, escolas e certas franquias na Venezuela, incluindo cadeias de fast food, pretendem reabrir na próxima semana, segundo o jornal local El Nacional. Os negócios e escolas estão fechados desde dois de dezembro, em apoio a uma paralisação geral contra o presidente Hugo Chávez. Os shoppings poderão ser utilizados pelos opositores de Chávez como local de coleta de assinaturas em favor de eleições antecipadas, de acordo com a reportagem. Algumas escolas já reabriram sob pressão do governo, mas a maior parte dos restaurantes de fast food continuam fechados até o momento. Entre as cadeias de fast food que operam na Venezuela estão McDonald´s Corp., Burger King, Wendy´s, Subway, Pizza Hut e Domino´s Pizza. Apesar das reaberturas, líderes da oposição se recusaram a cancelar a paralisação até que Chávez concorde com as eleições antecipadas. A maior parte das operações industriais do país ainda está fechada e o governo tem batalhado para normalizar o setor de petróleo, vital para o país, sem os grevistas. O presidente afirma que os seus detratores devem se valer de medidas constitucionalmente aprovadas, como uma emenda para encurtar seu mandato ou um possível referendo em agosto, metade do tempo de seu governo. Os críticos de Chávez o responsabilizam por uma contração econômica provável de 8% em 2002, em meio ao desemprego de 18% e à inflação de 31%, agravada pela desvalorização de 46% do bolívar. Até agora em 2003, a moeda perdeu cerca de 25% de seu valor. Chávez alega que os prob lemas são fruto de um "golpe econômico" de seus oponentes.