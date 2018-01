Show de comediante palestino é cancelado nos EUA Um comediante que deveria abrir um espetáculo para o humorista judeu Jackie Mason teve sua apresentação cancelada pelo fato de ser palestino, informou a agente de Mason, Jyll Rosenfeld. Com uma performance marcada para ontem à noite no clube de comédia Zanie, em Chicago, o árabe-americano Ray Hanania recebeu um telefonema poucas horas antes do show avisando-o que sua apresentação estava cancelada. Segundo Rosenfeld, Mason, um conhecido sionista, "não se sentiria confortável tendo um palestino abrindo seu show". O agente citou a recente onda de violência no Oriente Médio e a paralisação do processo de paz como justificativas para o cancelamento. "Ele (Hanania) não apenas é um árabe-americano. Este cara é um palestino", disse Rosenfeld. "Nada pessoal contra este camarada. Jackie nem ao menos o conhece". Membros da comunidade árabe-americana de Chicago, no entanto, levaram para o lado pessoal. "Estou ultrajado", disse Ali Alarabi, presidente da Liga Unida Árabe-Americana. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO