Siamesas são separadas com sucesso na Espanha Uma equipe médica formada por 50 especialistas trabalhou durante 12 horas para separar duas gêmeas siamesas de 21 meses unidas pela parte inferior das costas, informou hoje o neurocirurgião espanhol Juan Tovar. Fátima e Amina Aguní, nascidas no Marrocos, foram separadas com sucesso ontem na clínica La Paz, em Madri. Depois da operação principal, as duas irmãs se submeteram a mais uma cirurgia de reconstituição das genitais e do sistema urinário. De acordo com Tovar, a operação não representou muito risco porque as siamesas não dividiam nenhum órgão vital.