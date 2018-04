Sigilo bancário será questionado na reunião do G-20 O sigilo bancário na Suíça está em xeque. Os países europeus que participarão da reunião do G-20, em 2 de abril, aprovaram resolução propondo retaliações contra paraísos fiscais que não aceitem cooperar em investigações de evasão de recursos e fraude. "Queremos colocar um basta aos paraísos fiscais", disse o presidente da França, Nicolas Sarkozy. Para a chanceler alemã Angela Merkel, "os pontos cegos no mapa mundi devem ser eliminados". De acordo com a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), existem entre US$ 5 trilhões e US$ 7 trilhões depositados em paraísos fiscais pelo mundo. A Suíça é o maior deles, com um terço desses recursos. O debate esquentou quando o governo suíço aceitou um acordo com os Estados Unidos para repassar dados de 300 clientes do banco UBS à Justiça americana, que os acusa de fraude. Mas Washington agora pede dados bancários de outros 52 mil clientes do UBS. O governo suíço afirmou que apenas aceitou o acordo porque os americanos estavam ameaçando retirar a licença do UBS.