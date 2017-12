Artigo: O significado da promoção histórica de Xi

Chris Buckley* / The New York Times, O Estado de S.Paulo

O PC chinês incluiu ontem o nome e as ideias de Xi Jinping na sua Constituição, elevando-o no final de seu primeiro mandato de cinco anos para ao mesmo status de grandiosidade que o pai fundador da nação, Mao. A decisão consolida Xi como líder mais poderoso da China em décadas e torna mais difícil para seus concorrentes tanto o contestarem como a suas políticas. Aprovado por um congresso do partido em Pequim, a mudança acrescenta uma frase meio desajeitada - “Pensamento de Xi Jinping para Nova Era do Socialismo com Características Especiais Chinesas” - ao lado dos nomes sagrados de Mao e Deng Xiaoping.

Embora o significado dessas 13 palavras (ou 16 caracteres em chinês) possa parecer pouco transparente, elas são carregadas de significados para o futuro. A elevação do “Pensamento Xi Jinping” envia um sinal claro para os altos funcionários, que levam muito a sério tais mudanças de doutrina. Desafiar Xi e suas políticas agora representa uma heresia ideológica.

Como o partido mudou sua constituição? O Partido Comunista Chinês tem sua própria constituição, diferente da Constituição Nacional da China. A constituição do partido estabelece regras e princípios para seus membros. Ele também expõe a visão do partido de sua história e de como os líderes atuais e passados contribuíram para esse patrimônio.

As mudanças nesta constituição podem ser feitas apenas no congresso do partido, que geralmente se reúne a cada cinco anos. Como os 2.300 delegados do congresso são cuidadosamente escolhidos pela sua lealdade, poucos se opõem às mudanças uma vez que estas são propostas pela liderança.

O que essas mudanças realmente significam? Uma frase fundamental aqui é “nova era’", que Xi usou durante todo o congresso, iniciado na semana passada. O presidente Xi descreveu a história chinesa desde 1949 dividida em duas épocas: as três décadas depois de Mao tomar o poder em revolução que estabeleceu a República Popular unificada e encerrou quase um século de guerra civil e invasões estrangeiras, e as três décadas depois que Deng tomou o poder em 1978 e reorientou a China para desenvolvimento de sua economia.

Xi sinalizou que está lançando a China em uma nova, terceira era. Em seu relatório ao congresso, Xi sugeriu que, se Mao tornou a China independente, e Deng a tornou próspera, ele a tornará forte de novo. Para ressaltar esse ponto, o congresso também acrescentou uma segunda menção às ideias de Xi sobre a constituição: a decisão de modernizar e fortalecer as Forças Armadas chinesas.

O partido coloca assim Xi em um pedestal doutrinário ao lado de Mao e Deng. Até ontem, esses eram os dois únicos líderes chineses cujos nomes apareceram na lista de doutrinas fundamentais da constituição, que menciona “O Pensamento Mao Zedong” e “A Teoria Deng Xiaoping”. Acrescentar Xi pelo nome também o situa acima de seus dois antecessores mais recentes, os ex-presidentes Jiang Zemin e Hu Jintao: suas ideias constam da lista de doutrinas, mas não seus nomes.

Isso significa que Xi é tão poderoso quanto era Mao na sua época? Não é tão simples assim. Depois de chegar ao poder em 2012, Xi surpreendeu muitas pessoas com a rapidez e vigor com os quais fez valer seu controle. Isso incluiu colocar sua marca em duas das mais poderosas instituições da China, o partido e as Forças Armadas, o que ele fez com uma investida generalizada de combate à corrupção.

Mas a base de seu domínio é diferente do de Mao e até mesmo de Deng. Ambos os líderes foram fundadores da República Popular e revolucionários calejados cujas décadas de combate e sacrifícios pessoais lhes deram um carisma e uma autoridade que Xi simplesmente não pode reproduzir. Por mais poder que tenha, Xi não tem a presença quase divina que Mao já teve.

Ao mesmo tempo, a economia chinesa, o Estado e as Forças Armadas são forças muito mais poderosas agora do que quando estavam sob Mao, ou mesmo sob Deng, o que dá a Xi uma influência muito mais global que a de seus predecessores.

Que outras decisões o congresso do partido adotou? O congresso terminou ontem com várias outras grandes decisões. A mais importante, é que os delegados votaram em um novo Comitê Central, um conselho de 204 altos funcionários centrais e autoridades locais que geralmente se reúnem uma vez ao ano para aprovar amplas prioridades políticas.

Como a mudança da constituição do partido afetará a forma como a China é dirigida? A visão de Xi de um ressurgimento chinês agora vai permear todo o doutrinamento do partido nas escolas, nos meios de comunicação e agências governamentais. Com o término do congresso, o partido e os meios de comunicação chineses darão início a uma motivação nacional para promover suas decisões, e especialmente a ascensão de Xi. Muitos chineses também acompanharão atentamente o anúncio de hoje dos novos membros do Comitê Permanente do Politburo, o grau mais elevado de poder do partido, em busca de sinais de quão longe Xi pode ir ao promover seus aliados políticos. Isso será um sinal de quanto poder ele realmente possui. / TRADUÇÃO DE CLAUDIA BOZZO

* CHRIS BUCKLEY É JORNALISTA