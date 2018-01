Silêncio da Guarda Republicana incomoda americanos Enquanto os soldados norte-americanos passeiam por Bagdá, uma questão incomoda os líderes militares dos Estados Unidos: se a Guarda Republicana do Iraque teria mesmo debandado, ou se está apenas esperando a hora certa para lutar. Temores iniciais referentes à batalha por Bagdá levaram a previsões de que haveria uma guerra urbana, com combates de casa em casa e até mesmo com o uso de agentes químicos. Ao invés disso, as forças norte-americanas tomaram rapidamente a capital iraquiana. Sobre a invasão da cidade, o fuzileiro naval Nate Decavelle se perguntava: "Onde estão os iraquianos?" A Guarda Republicana - as forças mais bem treinadas e equipadas do Exército do Iraque - praticamente não se manifestou, abandonando tanques, armas e uniformes antes mesmo da chegada dos soldados norte-americanos. À medida que o foco da guerra volta-se para Tikrit - a cidade natal do presidente Saddam Hussein e uma provável fortaleza de homens leais ao regime -, especialistas alertam ser cedo demais para descartar a importância do Exército iraquiano. Um oficial norte-americano envolvido tanto nas operações militares quanto nas de inteligência revelou que há milhares de soldados iraquianos sobre os quais não se tem notícias. "Essa é a parte mais assustadora. Não sabemos onde esses caras foram parar. Será que eles simplesmente se misturaram à população? Estariam planejando um retorno na forma de força paramilitar? Estariam eles em compasso de espera?", questiona o oficial, sob condição de anonimato. Veja o especial :