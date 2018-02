Silêncio do Vaticano sobre massacre decepciona palestinos A delegação de palestinos católicos que chegou a Toronto para participar da Jornada Mundial da Juventude, encabeçada pelo Papa João Paulo II, expressaram nesta quarta-feira sua desilusão pelo silêncio do Vaticano diante do bombardeio israelense contra civis na Faixa de Gaza. "Estamos desiludidos - disse o sacerdote Elie Kurzum, que acompanha os jovens - diante do silêncio do mundo pelo que sucedeu em Gaza e pelo silêncio do Vaticano em particular, porque como Igreja devemos ser justos em denunciar as injustiças". A delegação palestina não foi convidada a apresentar seu testemunho durante os encontros com o pontífice. Muitos dos cem palestinos que chegaram a Toronto viveram uma odisséia para deixarem os territórios ocupados na Cisjordânia. Um pequeno grupo de Belém saiu clandestinamente para não se encontrar com o exército israelense, passando pelas montanhas de Jericó até alcançar a fronteira com a Jordânia.