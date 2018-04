Silêncio dos EUA ajuda mais aos iranianos Os protestos populares que varrem o Irã desde as eleições presidenciais da semana passada chamaram a atenção dos Estados Unidos e ganharam as manchetes da imprensa. Infelizmente, o mesmo ocorreu com o clamor dos neoconservadores que exigem que o presidente Barack Obama denuncie o pleito como um embuste, e jogue diretamente os EUA no fermento político do Irã. O próprio senador John McCain, do Arizona, candidato presidencial republicano em 2008, tachou a resposta de Obama de morna. E afirmou que, "se nos mostrarmos firmes, o povo iraniano acabará vencendo". Evidentemente, a retórica de McCain seria uma espécie de catarse para os estrategistas americanos cansados da mensagem hostil do presidente Mahmoud Ahmadinejad que instiga à divisão. Todos nos sentimos inspirados pelas manifestações pacíficas dos iranianos, que não eram vistas havia três décadas. Simpatizamos com os iranianos que buscam um relacionamento de maior respeito e cooperação com o mundo. Assistindo às imagens assustadoras do noticiário que mostram as milícias basij aterrorizando os manifestantes, nos sentimos tentados a reagir de forma emocional. Só há um problema. Se quisermos realmente contribuir para fortalecer o povo iraniano, precisaremos compreender que nossas palavras podem ser manipuladas e usadas contra nós, fortalecendo o establishment clerical, desviando as atenções dos iranianos de uma economia em crise e atiçando a população violentamente independente contra a interferência externa. O governo de linha dura do Irã já trabalha incansavelmente para atribuir a disputa eleitoral e os protestos à ingerência dos EUA. Na quarta-feira, a chancelaria iraniana criticou asperamente as autoridades americanas por suas declarações "intervencionistas". As acusações oficiais de que a cobertura dada pela imprensa estrangeira é tendenciosa estão subindo de tom. Não há como escapar ao fato de que, para que os reformistas de Teerã tenham alguma esperança de sucesso, as eleições iranianas devem dizer respeito ao Irã - e não aos EUA. E se os protestos de rua dos últimos dias nos ensinaram alguma coisa, é que este é um momento do povo iraniano, e não do americano. Para compreendermos isso, basta ouvir os manifestantes. Seus sinais, slogans e postagens na internet não falam absolutamente em conseguir a ajuda de Washington - ao contrário, tratam de adaptar a linguagem de sua própria revolução. Quando os iranianos gritam "Allahu Akbar" dos telhados das construções, estão reformulando o gesto que caracterizou a Revolução Islâmica de 1979. Mir Hossein Mousavi, o principal candidato presidencial reformista, defendeu uma estratégia mais conciliadora com os EUA. Mas sua legitimidade política decorre de suas credenciais revolucionárias por ter ajudado a derrubar o xá (Mohammed Reza Pahlevi) apoiado pelos EUA - história que hoje contribui para proteger os manifestantes contra as acusações de agir como "quinta coluna" dos EUA. As mudanças internas do Irã estão ocorrendo em dois planos: nas ruas e também no próprio establishment clerical. No fim, independentemente de quem ganhar as eleições, o desafio fundamental para nossa segurança será o mesmo - impedir que o Irã chegue a ter uma arma nuclear. Isso exigirá um esforço paciente e o envolvimento prematuro na política interna do Irã poderá dificultar ainda mais as negociações. Não sabemos ainda o que ocorrerá daqui em diante no Irã. O que está claro é que a posição intransigente defendida pelo senador McCain não nos levou a parte alguma nos últimos oito anos. Nossas ameaças implícitas de intervenção militar só contribuíram para fortalecer a linha dura e pôr os reformistas na defensiva. Um presidente iraniano que defendia um "diálogo entre civilizações" e reformas na sociedade foi substituído por outro que nega o Holocausto e insistentemente conclama à destruição de Israel. INFLUÊNCIA IRANIANA No meio tempo, a influência do Irã no Oriente Médio cresceu e o país avançou consideravelmente em seu programa nuclear. A última coisa que devemos fazer é oferecer a Ahmadinejad a oportunidade de evocar o golpe de 1953 patrocinado pelos americanos, que derrubou o primeiro-ministro Mohammed Mossadegh e recolocou o xá Reza Pahlevi no poder. Se fizermos isso, só contribuiremos para que ele se coloque como um Mossadegh da atualidade, contrapondo-se a um títere do Ocidente. As palavras são importantes. O presidente Obama definiu isso claramente ao formular uma nova estratégia para o Irã e para o mundo muçulmano como um todo. Oferecendo a negociação e a reconciliação, ele pôs os extremistas da região na defensiva. Acabamos de ver os resultados desta nova visão. Sua tentativa de aproximação pode ter influído nas eleições do Líbano, onde uma coalizão favorável ao Ocidente surpreendeu muitos ao conquistar uma vitória arrebatadora, na semana passada. E estamos vendo os sinais de que esse acontecimento também teve considerável influência no Irã. Apelar novamente para a crítica severa acabaria anulando esse progresso, fortalecendo a linha dura iraniana que quer o fracasso das negociações e se esforça por minimizar as ações dos que se insurgiram em favor de uma forma melhor de relacionamento. *John Kerry, democrata de Massachusetts, é o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado