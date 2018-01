Símbolo de Saddam é atacado a marretadas em Bagdá A imagem que balizava a grandeza do regime de Saddam Hussein sobre os iraquiano é agora derrubada a marretas e atacada a golpes de chinelo pelos moradores de Bagdá. Um tanque americano, com a ajuda de um corda, tenta auxiliar os iraquianos na missão de destruir o símbolo. ?Não é mais a guerra que preocupa os iraquianos?, disse o correspondente da BBC, que transmite ao vivo imagens da praça onde está fincada a estátua de Saddam. ?A maior preocupação dos iraquianos agora é derrubar o símbolo que lembra Saddam?. Segundo o capitão Frank Thorp, as imagens transmitidas pela TV são ?partes de um mosaico muito maior?. Um repórter da TV Al Jazira leu uma faixa no meio da manifestação: ?agradecemos a invasão do Iraque, mas queremos vocês fora do Iraque?. Veja o especial :