Símbolos dos EUA na Itália podem ser atacados Os "símbolos do capitalismo americano" na Itália podem ser alvos de atentados terroristas, alertou hoje a embaixada dos Estados Unidos em Roma. A embaixada não citou nenhuma empresa ou instituição em particular, mas afirmou que o Departamento de Estado "recebeu informações de que símbolos do capitalismo americano na Itália podem ser alvos de ataques no próximo mês". Sem entrar em detalhes, a representação diplomática alertou "os cidadãos americanos a manterem um alto grau de vigilância e a aumentar a segurança". Provavelmente, o "símbolo do capitalismo americano" mais famoso na Itália seja o McDonald´s, que tem cerca de 300 estabelecimentos no país. Na lanchonete da Praça de Espanha, no centro de Roma, não há indícios de que medidas extras de segurança tenham sido tomadas. No entanto, do outro lado da praça, vários agentes de segurança estavam hoje a postos no escritório da American Express utilizando detectores de metal. Nenhuma das duas empresas quis comentar possíveis medidas de segurança.