Simpatizantes ameaçam vingar morte de Abul Abbas Simpatizantes do militante palestino Abul Abbas ameaçaram hoje vingar sua morte com seqüestros de aviões e atentados à bomba contra embaixadas dos Estados Unidos e de Israel. As ameaças foram feitas durante uma manifestação de cerca de 150 palestinos no campo de refugiados de Ein el-Hilweh, nos arredores da cidade portuária de Sidon, no sul do Líbano. "Com nossa alma e nosso sangue, nos o redimiremos, Abul Abbas" prometiam os manifestantes. Abbas, líder da Frente de Libertação da Palestina, morreu na última segunda-feira, aos 56 anos, quando estava sob custódia dos Estados Unidos em uma penitenciária de Bagdá. Oficiais das forças americanas de ocupação do Iraque alegam que Abbas morreu de causas naturais, mas sua facção acusa os EUA de assassinato. Abbas liderou os seqüestradores que tomaram o navio italiano Achille Lauro no Mar Mediterrâneo em 1985. Um turista judeu americano morreu na ação. "Nós queremos seqüestrar aviões. Nós queremos explodir embaixadas (americanas e israelenses). Nós avisamos à America e a Israel que não aceitaremos nenhuma outra retaliação que não seja a morte de um ministro israelense", ameaçaram os manifestantes. O protesto foi organizado pela Frente de Libertação da Palestina, mas contou com a participação de representantes de diversas outras facções. Abbas foi capturado em 15 de abril de 2003 no sul de Bagdá. Sua detenção ocorreu menos de uma semana depois de o Exército americano ter derrubado o regime liderado por Saddam Hussein no Iraque. Em 1986, uma corte italiana o condenou à revelia a uma sentença de prisão perpétua, mas ele não chegou a cumpri-la.