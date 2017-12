Simpatizantes de Aristide protestam pelo 3º dia no Haiti As ruas do centro da capital haitiana foram bloqueadas com carro tombados e escombros neste sábado, terceiro dia consecutivo de protestos promovidos por simpatizantes do presidente deposto Jean-Bertrand Aristide para exigir seu retorno. O número de mortos subiu para pelo menos sete pessoas. Na sexta-feira, o comandante de polícia Leon Charles disse que quatro agentes haviam morrido nos choques. De acordo com ele, três policiais foram decapitados e um foi morto a tiros. Hoje, tiros foram disparados para o alto e manifestantes atiravam pedras, afastando a população comum das ruas, relataram testemunhas. Apesar disso, não há informações sobre vítimas nos incidentes deste sábado. A maioria dos comerciantes preferiu não abrir as portas na manhã deste sábado enquanto partidários do presidente deposto convocavam seus correligionários para um terceiro dias de protesto para lembrar o aniversário do golpe de Estado que, em 1991, derrubou o primeiro governo de Aristide. Em 1990, o líder deposto tornou-se o primeiro presidente eleito do Haiti. Meses depois, foi derrubado por um golpe militar. Ele retornou ao poder em 2000, quando foi reeleito. Em fevereiro último, Aristide foi novamente deposto, desta vez por um levante popular. Atualmente, ele está asilado na África do Sul.