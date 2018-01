Simpatizantes de Aristide são presos no Haiti A polícia do Haiti deteve pelo menos seis simpatizantes do ex-presidente Jean-Bertrand Aristide, neste domingo, acusados de participação em atividades criminosas. Entre os presos está Harold Severe, ex-vice-prefeito de Porto Príncipe, e Jacques Nazaire, ex-chefe de segurança do Palácio Nacional. A decisão de Aristide de retornar ao Caribe fez com que aumentasse a tensão no Haiti, onde seus seguidores planejam mais protestos para exigir o retorno ao poder do primeiro governante democraticamente eleito no país. O ex-presidente deve chegar nesta segunda-feira à Jamaica, onde se encontraria com suas duas filhas para tentar asilo permanente um outro país. Antes de embarcar na República Centro-Africana, para onde viajou há duas semanas, após renunciar, Aristide deu a entender que não pretende voltar agora ao governo. "Desejo servir ao meu povo, mas com maior segurança. Saberemos fazê-lo no momento certo. Faremos o possível para promover a paz", disse.