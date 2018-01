Simpatizantes de Oviedo tentam visitá-lo na prisão Um grupo de aproximadamente 80 paraguaios tentou, sem sucesso, visitar neste sábado o general Lino César Oviedo, que está preso no quartel do 3º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal , aguardando o julgamento de um pedido de extradição feito pelo governo do Paraguai. Divididos em dois ônibus lotados, os paraguaios foram impedidos de se encontrar com Oviedo, pois não dispunham de uma autorização judicial. De acordo com o assessor da Secretaria de Segurança do DF, coronel João Vítola, depois da tentativa de visita, os paraguaios decidiram conhecer as atrações turísticas de Brasília. O embaixador do Paraguai no Brasil, Carlos Alberto Gonzales, informou à Agência Estado que não foi comunicado da caravana e só tomou conhecimento dela pela imprensa. A caravana era formada por políticos e ex-colaboradores de Oviedo e tem como objetivo prestar solidariedade ao ex-general, acusado de ser o mentor intelectual do assassinato do vice-presidente paraguaio, Luis María Argaña, em março de 1999.