Sinagoga é destruída em incêndio na França Uma sinagoga da cidade de Marselha, na França, foi totalmente destruída na noite deste domingo em um incêndio. Ainda não se sabe o motivo do incidente, que destruiu também livros sagrados. "Havia fogo em vários lugares. Este foi um ato anti-semita", afirmou um representante judeu do sul da França. As investigações sobre as causas do incêndio já foram iniciadas pela polícia francesa. Nos últimos dias, sinagogas de Lyon e Estrasburgo também foram alvos de violência. Autoridades locais acham que os incidentes são um protesto contra a nova ofensiva israelense sobre os palestinos neste fim de semana.