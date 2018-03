Sinais positivos sobre a pneumonia atípica na China O Ministério da Saúde chinês não reportou hoje qualquer caso de pneumonia asiática, pela primeira vez em cerca de um mês e meio. Apesar dessa boa notícia, mais duas pessoas morreram nas últimas 24 horas em consequência da doença. Na capital chinesa, a cidade do mundo com mais casos de Síndroma Respiratória Aguda e Severa (Sars), foi atingido hoje o "número mágico" de zero novos casos, após ter registado, há um mês, uma média diária que chegou a 150. As duas mortes ocorreram na Mongólia e na província costeira de Zhejiang. A China acumula agora 5.328 casos de SRA, dos quais 3.495 estão curados e 334 morreram. Só Pequim concentra cerca de metade dos casos de contágio (2.522) e vítimas mortais (181). Em todo o país, há ainda 965 casos suspeitos de Sars. Numa altura em que o número de casos de Sars regista uma "espantosa descida", a OMS sublinha que "a única garantia para que a atual melhoria prossiga é manter o alerta e um nível elevado de todas as atividades de controle". A mensagem da OMS foi transmitida pelo delegado da organização em Pequim, Henk Bekedam, durante uma reunião, domingo, em Pequim, com representantes da China e da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Bekedam aplaudiu a decisão da China e dos dez países membros da ASEAN de uniformizarem as medidas de quarentena e vigilância das entradas e saídas fronteiriças. Segundo o acordo oficializado na capital chinesa, no espaço China-ASEAN será feito um controle de temperatura a todos os viajantes, os quais têm também de preencher uma declaração sobre o seu estado de saúde e contatos. Os 68 representantes da China e das nações que integram a ASEAN (Brunei, Camboja, Laos, Indonésia, Malásia, Birmânia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã) mostraram-se ainda de acordo em que casos suspeitos de Sars detectados nos postos fronteiriços serão tratados no país de acolhimento. A China efetua o controlo de viajantes desde meados de abril, e, segundo dados oficiais, até 29 de Maio, apenas cinco casos de Sars foram detectados, em 12,5 milhões pessoas a quem foi controlada a temperatura. Delas, 3.826 apresentaram valores acima do normal e 395 foram enviadas para o hospital. Na avaliação de Bekedam, vale a pena o esforço, na medida em que "basta uma falha no diagnóstico ou classificação de um caso de Sars, como parece ter acontecido no Canadá, recentemente, para originar um novo surto". O representante da OMS defende que, "agora que a doença dá sinais de estar a ser controlada", é preciso pensar na sua "eliminação completa".