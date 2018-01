Sinais vitais de Sharon seguem estáveis Os sinais vitais do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, seguem sem grandes mudanças, com normalidade, informou na manhã desta sexta-feira, em um sucinto boletim médico, o diretor do Hospital Hadassah Ein Karem de Jerusalém, Shlomo Mor-Yosef. O especialista disse também que ao longo da manhã a equipe médica se reunirá para analisar a situação de Sharon. O resultado será apresentado em seguida aos meios de comunicação. "O primeiro-ministro segue sob cuidados intensivos e não aconteceram grandes mudanças durante a noite em sua situação", informou Mor-Yosef. Segundo ele, além dos sinais vitais do premier israelense, sua pressão intracraniana também segue estável, o que classificou de sinais "positivos".