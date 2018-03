Sinal de 'igual' vira símbolo de defesa do casamento gay

Um quadrado com fundo vermelho e duas linhas grossas horizontais cor-de-rosa, o símbolo matemático para igual, foi oferecido para compartilhamento nesta semana pela organização Human Rights Campaign enquanto a Suprema Corte norte-americana ouve os argumentos sobre a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

A imagem é uma reformulação das cores do logo do grupo, cujo fundo é azul com linhas horizontais amarelas. O grupo estima de desde segunda-feira dezenas de milhões de compartilhamentos tenham sido feitos. As informações são da Associated Press.