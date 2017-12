Sindicalista é assassinado em Cali Um dirigente sindical municipal foi assassinado nesta sexta-feira, na cidade colombiana de Cali, informou a polícia. Hernando Jiménez, que dirigia o sindicato dos trabalhadores da Empresa Municipal de Cali, foi assassinado com dois tiros por dois homens montados em uma motocicleta, que dispararam contra ele e fugiram aproveitando a confusão do lugar. Um mês atrás, outro dirigente do mesmo sindicato foi assassinado a 300 metros da empresa em Cali, capital do departamento (estado) de Valle del Cauca, a 332 km a sudoeste de Bogotá. Até o final da tarde desta sexta-feira, nenhum grupo havia reivindicado a autoria do crime.