Sindicato convoca nova greve no aeroporto de Frankfurt O sindicato GdF convocou neste sábado os funcionários em terra do aeroporto de Frankfurt a realizarem nova greve, a partir amanhã, uma vez que as negociações para resolver uma disputa salarial não resultaram em acordo. O sindicato interrompeu na quarta-feira uma greve anterior, que provocou o cancelamento de centenas de voos em três dias no aeroporto mais movimentado da Europa, para que as negociações pudessem ser realizadas com a operadora Fraport AG.