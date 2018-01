Sindicato português prevê 15 mil demissões As medidas de austeridade anunciadas pelo novo governo conservador de Portugal deverão provocar de 10 mil a 15 mil demissões no setor público. A afirmação é de Leodolso Bettencourt Picanco, presidente do principal sindicato de servidores públicos do país. Picanco reuniu-se hoje com a ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite, para discutir os efeitos do pacote de austeridade sobre os trabalhadores; a ministra recusou-se a descartar os cortes de postos de trabalho. A coalizão formada pelo Partido Social Democrático e pelo Partido Popular anunciou um programa emergencial de austeridade que prevê o fechamento de 30 agências governamentais e a fusão de outras 40, o congelamento de contratações pelo Estado, o fim do subsídio para que jovens comprem a casa própria e um aumento do imposto sobre vendas de 17% para 19%.