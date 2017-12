Sindicato suspende greve geral na Nigéria O Congresso dos Trabalhadores da Nigéria suspendeu a greve geral em protesto contra a elevação nos preços dos combustíveis no país, disse um líder do sindicato à agência Dow Jones nesta sexta-feira. A greve que dura três dias manteve vários estabelecimentos comerciais fechados e colocou sob ameaça o fornecimento do petróleo do país.