Sindicatos convocam greve geral na Espanha Os principais sindicatos espanhóis convocaram hoje uma greve nacional para 20 de junho, em protesto contra possíveis reformas nos benefícios dos desempregados. Segundo Cándido Méndez e José María Fidalgo, líderes da Unión General de Trabajadores e da Comisión de Trabajadores (que representam cerca de 2 milhões de trabalhadores), a paralisação de 24 horas foi determinada para forçar o governo a retirar as propostas de reforma do auxílio-desemprego. Caso a greve seja realizada, ela ocorrerá no mesmo dia de uma cúpula européia, que será liderada pelo chefe de governo espanhol, José María Aznar, em Sevilha. Hoje, Aznar acusou os sindicatos de querer danificar a imagem e os interesses da Espanha com a paralisação. "A greve é contra a intenção do governo de infringir um sério golpe nos trabalhadores e desempregados", respondeu Fidalgo, que é secretário-geral da Comisión de Trabajadores. O governo está lutando para que a Assembléia Nacional aprove uma redução no pagamento do auxílio-desemprego. Quer também cortar os benefícios dos trabalhadores rurais temporários e reduzir gradualmente os benefícios recebidos por desempregados que recusam serviços oferecidos pelo governo. O governo alega que um grande número de desempregados prefere receber o auxílio-desemprego no lugar de regressar ao mercado de trabalho, e que as medidas buscam impulsionar o emprego.