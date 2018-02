Sindicatos do Marrocos protestam contra reformas Milhares de integrantes dos dois maiores sindicatos do Marrocos marcharam pelas ruas da capital, Rabat, neste domingo em protesto contra as reformas econômica e trabalhista, além do fracasso do governo em conter a inflação e o aumento da taxa de desemprego. Nas ruas, os manifestantes cantavam "o povo quer a queda do governo" e pediam pela renúncia do primeiro ministro Abdelilah Benkirane.