Sindicatos planejam nova greve geral na Venezuela A maior câmara de negócios da Venezuela, a Fedecámaras, poderá juntar-se a uma paralisação nacional planejada pela Confederação dos Trabalhadores do país (CTV), disse o presidente da Fedecámaras, Carlos Fernandez, num canal de televisão local. Carlos Ortega, presidente da CTV, disse que o sindicato vai anunciar brevemente o começo de uma greve geral de 48 horas. Na última vez que os dois grupos agiram juntos, em abril, as manifestações terminaram com o golpe que afastou brevemente o presidente Hugo Chávez. Chávez voltou à presidência dois dias depois, quando pessoas que o apoiavam tomaram as ruas em protestos violentos. Antes disso, no dia 10 de dezembro, os dois grupos lideraram uma paralisação dos trabalhadores por 12 horas que atingiu mais de 90% do país. A CTV representa cerca de um milhão de trabalhadores do setor público, enquanto representantes da Fedecámaras dizem que seus membros correspondem a mais de 60% dos US$ 110 bilhões do Produto Interno Bruto da Venezuela.