Sindicatos prometem parar a venda de petróleo da Nigéria Os sindicatos nigerianos prometeram atacar as exportações de petróleo em uma greve geral marcada para 16 de novembro. A Nigéria é o maior produtor de petróleo da África subsaariana. Hoje venceu um ultimato dado ao presidente Olusegun Obasanjo para reverter o aumento de 26% nos preços dos combustíveis, decretado em setembro. Uma greve realizada no início deste mês, com base na mesma reivindicação, pouco atingiu o setor petrolífero. "Da última vez não visamos às exportações de petróleo porque esperávamos que o governo nos ouvisse", disse o sindicalista Brown Ogbeifun. A Nigéria é o sétimo maior exportador de petróleo do mundo.