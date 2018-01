Sindicatos sofrem atentados com granadas na Venezuela Granadas explodiram na madrugada de hoje hoje nas sedes da organização patronal Fedecâmaras e da Confederação dos Trabalhadores da Venezuela (CTV, o maior grupo sindical do país). Estes foram os mais recentes ataques anônimos contra organizações opostas ao presidente Hugo Chávez. O secretário-executivo da CTV, Arturo Moreno, culpou "setores mais radicais do oficialismo" pelos ataques, ocorridos na véspera da abertura da "mesa de negociação" entre governo e oposição, que debaterão uma possível saída eleitoral para a crise política. Em resposta, o presidente Hugo Chávez disse que não aceitará "chantagens" nem ultimatos da oposição. A polícia encontrou fragmentos de uma granada do lado de fora do edifício que abriga o sindicato, que conta com um milhão de filiados.