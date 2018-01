Singh assume governo na Índia O herói das reformas econômicas da Índia, Manmohan Singh, assumiu hoje o cargo de primeiro-ministro, efetivando o retorno do Partido do Congresso ao poder depois de uma vitória eleitoral inesperada. Uma equipe de 67 ministros, selecionados após uma ampla negociação dentro da coalizão liderada pelo partido, também assumiu para formar um governo de esquerda em substituição aos nacionalistas hindus, derrotados no pleito. Singh foi nomeado primeiro-ministro depois de a líder do partido, Sonia Gandhi, desistir do cargo. Ele é o primeiro sikh a assumir a chefia do governo indiano.