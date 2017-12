Siniora critica líder do Hezbollah; medo de violência aumenta O primeiro-ministro libanês, Fuad Siniora, criticou duramente nesta sexta-feira o Hezbollah, um dia depois de o líder do grupo ter feito duras acusações ao governo apoiado pelos Estados Unidos e prometido eventualmente derrubá-lo. Enquanto isso, um clérigo libanês sunita liderou milhares de manifestantes xiitas antigoverno em prece, em uma mostra de unidade muçulmana. A troca de acusações sem precedente entre Siniora e o líder do Hezbollah, xeque Hassan Nasrallah, aprofundou temores de que a crise política no Líbano pode degenerar em grave violência. "O que vimos ontem foi um desnecessário acesso de raiva e grosseria que não aceitamos", afirmou Siniora a centenas de partidários em seu fortemente guardado complexo governamental, onde está cercado desde que a oposição iniciou protestos de rua em 1º de dezembro visando derrubar seu governo. Num inflamado discurso na noite de quinta-feira transmitido em imensos telões no centro de Beirute, Nasrallah acusou Siniora de ter sido conivente com Israel na guerra de um mês do Estado judeu com o Hezbollah em meados deste ano. O xeque acusou membros do governo de terem pedido aos Estados Unidos e a Israel para lançarem a guerra de julho, de modo a liquidar com o Hezbollah e com ele, pessoalmente. Nasrallah também acusou Siniora de ter ordenado ao Exército libanês para impedir a chegada de armas para a guerrilha - seu mais duro ataque contra o premier desde o cessar-fogo de agosto com Israel. "O primeiro-ministro do Líbano não trabalhou para bloquear linhas de suprimento de armas?" questionou. "Esses são os responsáveis pela guerra, não pela resistência". A crise política tem assumido perigosa conotação sectária, com os muçulmanos sunitas no geral apoiando o premier, um sunita, enquanto os xiitas estão em peso ao lado do Hezbollah. Já os cristãos se mostram divididos. Siniora respondeu nesta sexta-feira que Nasrallah tenta dar um golpe de Estado e, animado com o apoio internacional a seu governo, insistiu que não se curvará aos manifestantes. Ato pela união muçulmana Um clérigo libanês sunita liderou nesta sexta-feira milhares de manifestantes xiitas antigoverno em prece, em uma mostra de unidade muçulmana destinada a acabar com temores de divisões sectárias. A prece reuniu tanto xiitas quanto sunitas. A oposição liderada pelo Hezbollah está, há uma semana, à frente de uma campanha de protestos para derrubar o governo do primeiro-ministro Fouad Siniora, que tem apoio do Ocidente. O Hezbollah, que é xiita, é a força mais poderosa da oposição. Siniora é sunita e seu principal aliado, Saad al-Hariri, líder da maioria parlamentar, também. O chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, exortou na quinta-feira os simpatizantes a participarem da cerimônia para demonstrar união muçulmana. "Não haverá luta entre xiitas e sunitas no Líbano", disse Nasrallah a dezenas de milhares de manifestantes no centro de Beirute, através de transmissão de vídeo.