Siniora diz que Líbano será o último a assinar paz com Israel O primeiro-ministro libanês, Fouad Siniora, afirmou, nesta quinta-feira, no Cairo, que seu país trabalha pelo alcance de uma paz justa no Oriente Médio, embora tenha reiterado que o Líbano será o último Estado árabe a assinar um acordo com Israel. Siniora, que visita alguns países árabes na busca de ajuda para a reconstrução de seu país, fez estas declarações depois de se reunir com o presidente do Egito, Hosni Mubarak. "O Líbano trabalha sinceramente para conseguir a paz, mas só assinará um acordo de paz com Israel quando todos os países árabes o tiverem feito", declarou o primeiro-ministro libanês, respondendo a uma pergunta sobre a disposição de seu governo em replicar positivamente uma proposta do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, para a assinatura de tratado de paz bilateral. "Nossa posição foi assim durante muitos anos e este assunto está claro para todos", destacou Siniora. "A última guerra (entre o Estado judeu e o Hisbolá) mostrou que Israel não pode gozar de segurança até que dê grandes passos em direção a uma paz justa e global, aplique as resoluções da ONU e aceite a iniciativa árabe de paz", acrescentou. Esta proposta, aprovada pela cúpula árabe de março de 2002 em Beirute, oferece o estabelecimento da paz com Israel em troca da retirada israelense dos territórios árabes ocupados durante a Guerra dos Seis Dias, de 1967, e o reconhecimento por esse país de um Estado palestino independente com sua capital em Jerusalém Oriental. Sobre a possível formação de um novo governo de união nacional no Líbano, Siniora disse que esse assunto "está nas mãos do Parlamento" e que seu Executivo continuará cumprindo suas funções enquanto gozar da confiana dos deputados. Após sua breve visita ao Egito, Siniora viajou para Jordânia, onde se reunirá com o rei Abdullah II.