Sinn Fein pede mais tempo para estudar plano de paz O Sinn Fein, braço político do grupo guerrilheiro norte-irlandês IRA, anunciou hoje que é pouco provável que o grupo apresente até segunda-feira, prazo estabelecido pela Inglaterra e Irlanda, uma resposta ao plano de paz para a Irlanda do Norte proposto pelos dois países. Um membro do partido afirmou que a análise do plano exige mais tempo. A Inglaterra ameaça abandonar sua intermediação.