Sinopec está em conversações com a Addax Petroleum

A Addax mantém "várias discussões" com um número de empresas, incluída a Sinopec e a Korean National Oil Company, ou KNOC, informou a fonte, que afirmou estar a Sinopec em uma posição mais forte para adquirir a petrolífera. A Addax tem sede na Suíça e é listada nas bolsas de valores de Londres e de Toronto.

Tanto a Addax quanto a Sinopec não quiseram comentar as informações.

Grande parte das recentes aquisições de empresas petrolíferas têm acontecido no Curdistão iraquiano, uma região autônoma no norte do Iraque. A atratividade da região para as empresas cresceu em junho, quando autoridades em Bagdá parecem ter chegado a um acordo com o governo autônomo do Curdistão, que permitirá às empresas estrangeiras explorarem campos petrolíferos no norte e exportarem o petróleo diretamente aos mercados internacionais.

Na semana passada, a Heritage Oil, empresa britânica, informou que estava realizando uma fusão com a Turkey Genel Energy AS, para criar uma empresa de US$ 5,5 bilhões que atuará no Curdistão iraquiano.